Решетов Кузьма (Казьма) Гаврилович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетов Кузьма (Казьма) Гаврилович (?)

Место рождения

село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Решетов Гаврил Семенович

Мать: не указана

село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1924

Сын: Решетов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Решетова Анна Захаровна (Григорьевна?)

село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1925

Дочь: Ковалева Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Решетова Анна Захаровна (Григорьевна?)

Рождение ребёнка
29.05.1930

Дочь: Тоньшева Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Решетова Анна Захаровна (Григорьевна?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Анна Захаровна (Григорьевна?)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: вероятная причина смерти (замерз в пьяном состоянии)
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