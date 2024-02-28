Решетов Кузьма (Казьма) Гаврилович (?)
Место рождениясело Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Решетов Гаврил Семенович
село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1924
Сын: Решетов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Решетова Анна Захаровна (Григорьевна?)
село Новая Ольшанка, Нижне-Девицкого района Воронежской области, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1925
Дочь: Ковалева Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Решетова Анна Захаровна (Григорьевна?)
Рождение ребёнка
29.05.1930
Дочь: Тоньшева Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Решетова Анна Захаровна (Григорьевна?)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: вероятная причина смерти (замерз в пьяном состоянии)