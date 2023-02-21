Батарцева (Первунина) Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатарцева (Первунина) Елена Никифоровна

Батарцева (Первунина) Елена Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батарцев Демьян Фёдорович

Рождение ребёнка
01.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батарцев Демьян Фёдорович

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
02.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батарцев Демьян Фёдорович

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батарцев Демьян Фёдорович

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батарцев Демьян Фёдорович

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батарцева Евдокия Демьяновна

Отец ребёнка: Батарцев Демьян Фёдорович

Бураново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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