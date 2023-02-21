Батарцева (Первунина) Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1917
Рождение ребёнка
01.03.1923
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1931
Рождение ребёнка
18.01.1935
Рождение ребёнка
23.08.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батарцева Евдокия Демьяновна
Отец ребёнка: Батарцев Демьян Фёдорович
Смерть
Неизвестно