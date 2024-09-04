Соколов Федор Артемович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти25.12.1942
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Соколов Артем
Мать: Соколова Ирина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1937
Сын: Соколов Владислав Федорович
Мать ребёнка: Соколова Антонина
Смерть
25.12.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область