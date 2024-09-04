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Соколов Федор Артемович

Место рождения

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

25.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Соколов Артем

Мать: Соколова Ирина Павловна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Федор? Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1937

Сын: Соколов Владислав Федорович

Мать ребёнка: Соколова Антонина

Смерть
25.12.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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