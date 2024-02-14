Богданова (Манаева) Фаягуль Минивалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Манаева) Фаягуль Минивалиевна

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Манаев Минивалли Занеевич

Мать: Манаева (Богданова) Миннеголь Галимуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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