Смагина (Морозова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина (Морозова) Ирина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1983

Муж: Смагин Евгений Васильевич

Бракосочетание
19.02.1983

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.06.1984

Дочь: Царева Оксана Евгеньевна

Отец ребёнка: Смагин Евгений Васильевич

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1986

Дочь: Смагина Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Смагин Евгений Васильевич

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