Смагина (Морозова) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1983
Бракосочетание
19.02.1983
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1984
Дочь: Царева Оксана Евгеньевна
Отец ребёнка: Смагин Евгений Васильевич
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1986
Дочь: Смагина Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Смагин Евгений Васильевич