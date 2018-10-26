Джапарова Патимат Рамазановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти26.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1970
Отец ребёнка: Раджабов Абдулла Раджабович
Рождение ребёнка
30.08.1970
Отец ребёнка: Раджабов Абдулла Раджабович
Рождение ребёнка
30.08.1970
Отец ребёнка: Раджабов Абдулла Раджабович
Рождение ребёнка
01.08.1979
Дочь: Раджабова Бакулай Абдуллаевна
Отец ребёнка: Раджабов Абдулла Раджабович
Смерть
26.10.2018