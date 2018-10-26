Джапарова Патимат Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джапарова Патимат Рамазановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

26.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Рамазан

Мать: Муминат

Рождение ребёнка
30.08.1970

Сын: Раджабов Иса Раджабович

Отец ребёнка: Раджабов Абдулла Раджабович

Рождение ребёнка
30.08.1970

Сын: Раджабов Иса Абдуллаевич

Отец ребёнка: Раджабов Абдулла Раджабович

Рождение ребёнка
30.08.1970

Сын: Раджабов Иса Абдуллаевич

Отец ребёнка: Раджабов Абдулла Раджабович

Рождение ребёнка
01.08.1979

Дочь: Раджабова Бакулай Абдуллаевна

Отец ребёнка: Раджабов Абдулла Раджабович

Смерть
26.10.2018

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