Константинов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
По 1880
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Константинова Мария
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Константинова Мария
Рождение ребёнка
06.08.1888
Сын: Константинов Алексей
Мать ребёнка: Константинова Мария
Истомино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1890
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Константинова Мария
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Константинова Мария
Рождение ребёнка
16.07.1897
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Константинова Мария
Рождение ребёнка
11.08.1898
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Константинова Мария
Рождение ребёнка
18.09.1899
Сын: Константинов Сергей
Мать ребёнка: Константинова Мария
Рождение ребёнка
15.07.1902
Сын: Константинов Илья
Мать ребёнка: Константинова Мария
Рождение ребёнка
08.02.1904
Сын: Константинов Фёдор
Мать ребёнка: Константинова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Константинова Мария
Смерть
До 1936