Константинов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1936

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 1880

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Константинова Мария

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Константинова Мария

Рождение ребёнка
06.08.1888

Сын: Константинов Алексей

Мать ребёнка: Константинова Мария

Истомино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1890

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Константинова Мария

Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Константинова Мария

Рождение ребёнка
16.07.1897

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Константинова Мария

Рождение ребёнка
11.08.1898

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Константинова Мария

Рождение ребёнка
18.09.1899

Сын: Константинов Сергей

Мать ребёнка: Константинова Мария

Рождение ребёнка
15.07.1902

Сын: Константинов Илья

Мать ребёнка: Константинова Мария

Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Константинов Фёдор

Мать ребёнка: Константинова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Мария

Смерть
До 1936
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