Карпилянская Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1989
Дочь: Елизарова Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Елизаров Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
20.02.1991
Дочь: Елизарова Валентина Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно