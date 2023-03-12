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Гончарова Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1958

Отец: Гончаров Дмитрий

Мать: Мель Валентина Адольфовна

Рождение ребёнка
03.12.1978

Сын: Приходько Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Приходько Николай Петрович

Рождение ребёнка
13.05.1981

Дочь: Приходько Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.05.1983

Дочь: Печникова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.07.1987

Дочь: Байдак Марина Николаевна

Отец ребёнка: Приходько Николай Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1991

Дочь: Келейникова Алена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
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