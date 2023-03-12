Гончарова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1958
Отец: Гончаров Дмитрий
Рождение ребёнка
03.12.1978
Сын: Приходько Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Приходько Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1981
Дочь: Приходько Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.05.1983
Дочь: Печникова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.07.1987
Дочь: Байдак Марина Николаевна
Отец ребёнка: Приходько Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1991
Дочь: Келейникова Алена Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область