Манузя Сагитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гафиатулла
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бибиразия
Отец ребёнка: Гафиатулла
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гайша
Отец ребёнка: Гафиатулла
Рождение ребёнка
05.06.1912
Сын: Габдулла
Отец ребёнка: Гафиатулла
Смерть
Неизвестно