Манузя Сагитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манузя Сагитова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

1906 г.р.
1908 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафиатулла

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бибиразия

Отец ребёнка: Гафиатулла

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гайша

Отец ребёнка: Гафиатулла

Рождение ребёнка
05.06.1912

Сын: Габдулла

Отец ребёнка: Гафиатулла

Смерть
Неизвестно

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