Петров Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сергеева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Скороспелова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мохова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1943
Дочь: Ломтева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1967