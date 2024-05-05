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Петров Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Петров Григорий Кузьмич

Мать: Петрова (Пахомова) Домна Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сергеева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Скороспелова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мохова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Петров Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1943

Дочь: Ломтева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1967

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