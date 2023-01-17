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Дарья Марковна

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Место рождения

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Марк Яковлевич

Мать: Акулина Трофимовна

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Молодой Туд стр 45//пленка 5363895 кадр 0701
Бракосочетание
Около 1775

Муж: Ш Василий Елисеевич

Дети: Иван р1776, Кондратий 1778-1785, Солотонида р1780, Федор р1783, Петр 1785-1838, Иван р1788, Терентий 1791-1852
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ш Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ш Василий Елисеевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Зайцева Выставка стр 174-176 //пленка 2058855 файл 0610-0613
Рождение ребёнка
1792

Сын: Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Ш Василий Елисеевич

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
До 1816
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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