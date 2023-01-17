Дарья Марковна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Марк Яковлевич
Мать: Акулина Трофимовна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Молодой Туд стр 45//пленка 5363895 кадр 0701
Бракосочетание
Около 1775
Муж: Ш Василий Елисеевич
Дети: Иван р1776, Кондратий 1778-1785, Солотонида р1780, Федор р1783, Петр 1785-1838, Иван р1788, Терентий 1791-1852
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ш Петр Васильевич
Отец ребёнка: Ш Василий Елисеевич
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Зайцева Выставка стр 174-176 //пленка 2058855 файл 0610-0613
Рождение ребёнка
1792
Сын: Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Ш Василий Елисеевич
Смерть
До 1816