Шелехов Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелехов Алексей Егорович

Шелехов Алексей Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1931

Дата смерти

14.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931

Отец: Шелехов Юрий (Егор)

Мать: Шелехова Анастасия

Рождение ребёнка
28.10.1956

Сын: Шелехов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Шелехова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелехов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шелехова Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелехова Клавдия Васильевна

Смерть
14.06.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close