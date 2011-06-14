Шелехов Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1931
Дата смерти14.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931
Отец: Шелехов Юрий (Егор)
Мать: Шелехова Анастасия
Рождение ребёнка
28.10.1956
Сын: Шелехов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Шелехова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шелехова Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.2011