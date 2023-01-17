Коломиец (Махмутова) Нурия Габдулхаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец (Махмутова) Нурия Габдулхаевна

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Место рождения

Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

20.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1980

Отец: Махмутов Габдулхай Шарипьянович

Мать: Махмутова Алсу Рахматулловна

Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
29.08.2007

Муж: Коломиец Павел Николаевич

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
30.01.2010

Дочь: Коломиец Виктория Павловна

Отец ребёнка: Коломиец Павел Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.2019

Дочь: Коломиец Юлия Павловна

Отец ребёнка: Коломиец Павел Николаевич

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