Коломиец (Махмутова) Нурия Габдулхаевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1980
Бракосочетание
29.08.2007
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
30.01.2010
Дочь: Коломиец Виктория Павловна
Отец ребёнка: Коломиец Павел Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.2019
Дочь: Коломиец Юлия Павловна
Отец ребёнка: Коломиец Павел Николаевич