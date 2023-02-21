Птицына Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПтицына Елизавета

Птицына Елизавета

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1924

Сын: Птицин Карл

Отец ребёнка: Птицын Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птицын Николай

Отец ребёнка: Птицын Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птицын Лев

Отец ребёнка: Птицын Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птицын Владимир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close