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Батуров Юрий Евгеньевич

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Место рождения

Belovodskoye, Kirghizistan

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батуров Евгений Иванович

Мать: Феодосия Филипповна

Belovodskoye, Kirghizistan
Рождение ребёнка
14.02.1958

Сын: Батуров Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Нина

Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно
Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
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