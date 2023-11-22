Батуров Юрий Евгеньевич
Место рожденияBelovodskoye, Kirghizistan
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батуров Евгений Иванович
Мать: Феодосия Филипповна
Belovodskoye, Kirghizistan
Рождение ребёнка
14.02.1958
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Нина
Смерть
Неизвестно