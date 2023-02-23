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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Отец ребёнка: Бледный Логин
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Бледный Логин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бледный Логин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бледный Логин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бледный Савелий Логинович
Отец ребёнка: Бледный Логин