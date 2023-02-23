? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Бледный Иван Логинович

Отец ребёнка: Бледный Логин

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Бледный Ефим Логинович

Отец ребёнка: Бледный Логин

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледный Петр Логинович

Отец ребёнка: Бледный Логин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледный Карп Логинович

Отец ребёнка: Бледный Логин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледный Савелий Логинович

Отец ребёнка: Бледный Логин

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close