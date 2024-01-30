Tunnel (Väljar) Tio — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tunnel (Väljar) Tio

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1833

Дата смерти

17.12.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

1863 г.р.
1867 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1860

Муж: Tunnel Hans

Рождение ребёнка
28.06.1863

Сын: Tunnel Jaan

Отец ребёнка: Tunnel Hans

Рождение ребёнка
09.03.1867

Сын: Tunnel Mart

Отец ребёнка: Tunnel Hans

Смерть
17.12.1868

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