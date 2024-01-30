Tunnel (Väljar) Tio
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1833
Дата смерти17.12.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1860
Муж: Tunnel Hans
Рождение ребёнка
28.06.1863
Сын: Tunnel Jaan
Отец ребёнка: Tunnel Hans
Рождение ребёнка
09.03.1867
Сын: Tunnel Mart
Отец ребёнка: Tunnel Hans
Смерть
17.12.1868