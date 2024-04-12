Елисеев Алексей
Место рождения
Дата рождения19.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1984
Отец: Елисеев Сергей
Мать: Елисеева Ирина
Образование
С 01.09.1991 по 31.05.2001
Школа 23
Образование
С 01.09.2001 по 31.05.2006
Тольяттинский государственный университет
Бракосочетание
31.08.2013
Жена: Елисеева Татьяна
Рождение ребёнка
26.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Татьяна
Рождение ребёнка
30.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Татьяна
Место жительства
Неизвестно