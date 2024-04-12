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Елисеев Алексей

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

19.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1984

Отец: Елисеев Сергей

Мать: Елисеева Ирина

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Образование
С 01.09.1991 по 31.05.2001
Школа 23
Образование
С 01.09.2001 по 31.05.2006
Тольяттинский государственный университет
Бракосочетание
31.08.2013

Жена: Елисеева Татьяна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Татьяна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Татьяна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
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