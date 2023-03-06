Сорокина (Мешкова) Нина Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1973
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Филипп Александрович
Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович