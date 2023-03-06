Сорокина (Мешкова) Нина Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Мешкова) Нина Геннадиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Филипп Александрович

Отец ребёнка: Сорокин Александр Эдуардович

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