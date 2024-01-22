Новиков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков ?
Мать: (Новиков) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новиков) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Василий Феофилактович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1900
Дочь: (Новиков) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 759 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1893-1900 годы Метрическая книга церкви с.Толгобол за 1893 год (о родившихся) - лл. 2-2об. (фрагмент), стра... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: (Новиков) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 883 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1902 год, страница 5
Рождение ребёнка
01.08.1904
Мать ребёнка: Дарья Петровна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 856 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1901, 1904 годы, страница 41
Рождение ребёнка
20.01.1907
Мать ребёнка: Дарья Петровна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 68
Рождение ребёнка
28.12.1907
Дочь: (Новиков) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 81
Рождение ребёнка
04.02.1910
Дочь: (Новиков) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1912
Мать ребёнка: Дарья Петровна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 224
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Новиков Александр Иванович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 306
Смерть
Неизвестно