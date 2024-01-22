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Новиков Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков ?

Мать: (Новиков) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новиков) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Василий Феофилактович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Новиков Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1900

Дочь: (Новиков) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 759 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1893-1900 годы Метрическая книга церкви с.Толгобол за 1893 год (о родившихся) - лл. 2-2об. (фрагмент), стра... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: (Новиков) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 883 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1902 год, страница 5
Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Новиков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 856 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1901, 1904 годы, страница 41
Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Новиков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 68
Рождение ребёнка
28.12.1907

Дочь: (Новиков) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 81
Рождение ребёнка
04.02.1910

Дочь: (Новиков) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1912

Сын: Новиков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 224
Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Новиков Александр Иванович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 306
Смерть
Неизвестно

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