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Зубарев Андрей Викторович

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Место рождения

Ромны, Ромненский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

08.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1969

Отец: Зубарев Виктор Иванович

Мать: Зубарева Ева Григорьевна

Ромны, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
1986

Жена: Пилинская Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
30.09.1987

Сын: Зубарев Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Пилинская Татьяна Викторовна

Бракосочетание
1996

Жена: Медведева Галина Викторовна

Рождение ребёнка
05.06.1997

Дочь: Зубарев Мария Андреевна

Мать ребёнка: Медведева Галина Викторовна

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
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