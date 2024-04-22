Зубарев Андрей Викторович
Место рождения
Дата рождения08.02.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1969
Отец: Зубарев Виктор Иванович
Мать: Зубарева Ева Григорьевна
Бракосочетание
1986
Рождение ребёнка
30.09.1987
Мать ребёнка: Пилинская Татьяна Викторовна
Бракосочетание
1996
Рождение ребёнка
05.06.1997
Дочь: Зубарев Мария Андреевна
Мать ребёнка: Медведева Галина Викторовна
Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область