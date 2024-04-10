Блыш (Волонцей) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1794
Муж: Блыш Мацей
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Блыш Станислав
Отец ребёнка: Блыш Мацей
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: (Блыш) Констанция
Отец ребёнка: Блыш Мацей
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Блыш) Барбара
Отец ребёнка: Блыш Мацей
Рождение ребёнка
23.01.1805
Сын: Блыш Георгий
Отец ребёнка: Блыш Мацей
Рождение ребёнка
16.08.1806
Дочь: Блыш Розалия
Отец ребёнка: Блыш Мацей
Рождение ребёнка
03.07.1809
Сын: Блыш Павел
Отец ребёнка: Блыш Мацей
Смерть
Неизвестно