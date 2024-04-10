Блыш (Волонцей) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блыш (Волонцей) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Около 1795 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1799 г.р.
1805 г.р.
1806 г.р.
1809 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малые Бобровники, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
16.02.1794

Муж: Блыш Мацей

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Блыш Станислав

Отец ребёнка: Блыш Мацей

Малые Бобровники, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: (Блыш) Констанция

Отец ребёнка: Блыш Мацей

Малые Бобровники, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Блыш) Барбара

Отец ребёнка: Блыш Мацей

Малые Бобровники, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
23.01.1805

Сын: Блыш Георгий

Отец ребёнка: Блыш Мацей

Малые Бобровники, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
16.08.1806

Дочь: Блыш Розалия

Отец ребёнка: Блыш Мацей

Малые Бобровники, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
03.07.1809

Сын: Блыш Павел

Отец ребёнка: Блыш Мацей

Малые Бобровники, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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