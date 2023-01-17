Петряшев Флор Незаконнорожденный
Место рождения
Дата рождения14.08.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1904 ст.
Отец: не указан
Мать: Надежда Евфимиева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NJR?i=66&cat=1323325
Крещение
15.08.1904 ст.
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NJR?i=66&cat=1323325
Смерть
Неизвестно