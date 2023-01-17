Петряшев Флор Незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Флор Незаконнорожденный

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Место рождения

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.08.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: Надежда Евфимиева

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NJR?i=66&cat=1323325
Крещение
15.08.1904 ст.
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NJR?i=66&cat=1323325
Смерть
Неизвестно
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