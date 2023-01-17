Амири Карим Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амири Карим Хусаинович

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Место рождения

Буль-Кайпаново, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1893

Дата смерти

28.01.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Буль-Кайпаново, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.01.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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