Аршинский Владимир Иванович 22.12.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аршинский Владимир Иванович

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Место рождения

Трубачёво, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.12.1940

Дата смерти

14.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Трубачёво, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинская (Михайлова) Вера Ефимовна

Рождение ребёнка
21.08.1963

Сын: Аршинский Василий Владимирович

Мать ребёнка: Аршинская (Михайлова) Вера Ефимовна

Трубачёво, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.05.1965

Дочь: Туркина (Аршинская) Татьяна Воадимировна

Мать ребёнка: Аршинская (Михайлова) Вера Ефимовна

Трубачёво, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
14.04.1980
Трубачёво, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

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