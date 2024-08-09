Аршинский Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения22.12.1940
Дата смерти14.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1963
Сын: Аршинский Василий Владимирович
Мать ребёнка: Аршинская (Михайлова) Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
18.05.1965
Дочь: Туркина (Аршинская) Татьяна Воадимировна
Мать ребёнка: Аршинская (Михайлова) Вера Ефимовна
Смерть
14.04.1980