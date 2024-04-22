Семен Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.04.1888 ст.
Дата смерти22.06.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1888 ст.
Отец: Алексей Семенов
Мать: Матрена Филиппова
Крещение
02.04.1888 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Агриппина Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1893 ст.
Причина смерти: сгорел от пожара
Похороны
24.06.1893 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя