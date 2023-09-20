Шиширова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиширова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1980

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1980

Отец: Шиширов Владимир Николаевич

Мать: не указана

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