Никитин Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Игорь Александрович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

20.10.1899

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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