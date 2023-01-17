Никитин Игорь Александрович
Место рождения
Дата рождения20.10.1899
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)