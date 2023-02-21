Дарья Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1762
Сын: Абрам Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно