Дарья Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Севастьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1762

Сын: Абрам Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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