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Якунина Мавра Степановна

Место рождения

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.04.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1886 ст.

Отец: Якунин Степан Андреевич

Мать: Якунина Авдотья Власовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Найдено на Яндекс.архив: ИАОО, ф. 16, оп. 6, д. 135, л.д. 38. МК запись № 82 о рождении у дер. Низовой крестьянина Стефана Андреева Якунина и законной жены его Евдокии Власовы. Восприемники: той же д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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