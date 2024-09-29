Якунина Мавра Степановна
Место рождения
Дата рождения20.04.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1886 ст.
Отец: Якунин Степан Андреевич
Мать: Якунина Авдотья Власовна
Найдено на Яндекс.архив: ИАОО, ф. 16, оп. 6, д. 135, л.д. 38. МК запись № 82 о рождении у дер. Низовой крестьянина Стефана Андреева Якунина и законной жены его Евдокии Власовы. Восприемники: той же д... Показать все
Смерть
Неизвестно