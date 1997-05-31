Беляев Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения17.07.1939
Дата смерти31.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1949
Место жительства
С 1949 по 1956
Место жительства
С 1958 по 1965
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1967 по 1997
Смерть
31.05.1997