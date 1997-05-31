Беляев Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Леонид Александрович

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Место рождения

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.07.1939

Дата смерти

31.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1939 по 1949
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1949 по 1956
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1958 по 1965
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1967 по 1997
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
31.05.1997
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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