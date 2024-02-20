Лембик (Ряснова) Антонина Никифоровна
Место рожденияВолгоградская обл., Россия
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти14.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Отец: Ряснов Никифор Пименович
Мать: Ряснова Дарья Петровна
Волгоградская обл., Россия
Бракосочетание
30.06.1950
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лембик Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лембик Николай Дмитриевич
Волгоградская обл., Россия
Рождение ребёнка
16.05.1957
Сын: Лембик Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лембик Николай Дмитриевич
Волгоградская обл., Россия
Смерть
14.01.1989
деревня Новокиевка, Россия
Похороны
Неизвестно
деревня Новокиевка, Россия