Лембик (Ряснова) Антонина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лембик (Ряснова) Антонина Никифоровна

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Место рождения

Волгоградская обл., Россия

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

14.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: Ряснов Никифор Пименович

Мать: Ряснова Дарья Петровна

Волгоградская обл., Россия
Бракосочетание
30.06.1950

Муж: Лембик Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Лембик Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лембик Николай Дмитриевич

Волгоградская обл., Россия
Рождение ребёнка
16.05.1957

Сын: Лембик Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лембик Николай Дмитриевич

Волгоградская обл., Россия
Смерть
14.01.1989
деревня Новокиевка, Россия
Похороны
Неизвестно
деревня Новокиевка, Россия
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