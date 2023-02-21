Иллич-Свитыч Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иллич-Свитыч Адам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иллич-Свитыч Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иллич-Свитыч Матвей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иллич-Свитыч Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иллич-Свитыч Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иллич-Свитыч Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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