Михайлова (Французова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1969
Дата смерти06.02.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1969
Отец: Французов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1983
Сын: Челядинов Виталий Вадимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.02.1991
Дочь: Михайлова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Витальевич
Смерть
06.02.1994