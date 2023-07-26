Михайлова (Французова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Французова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1969

Дата смерти

06.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1969

Отец: Французов Василий

Мать: Расщупкина Зинаида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Александр Витальевич

Рождение ребёнка
19.10.1983

Сын: Челядинов Виталий Вадимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.1991

Дочь: Михайлова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Витальевич

Смерть
06.02.1994

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