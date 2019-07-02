Афанасьева Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1930
Дата смерти02.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1930
Рождение ребёнка
1950
Сын: Афанасьев Евгений Борисович
Отец ребёнка: Афанасьев Борис Алексеевич
Бракосочетание
03.03.1951
Рождение ребёнка
07.11.1955
Сын: Афанасьев Александр Борисович
Отец ребёнка: Афанасьев Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2019