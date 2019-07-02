Афанасьева Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1930

Дата смерти

02.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1930

Отец: Тимохин Николай Сергеевич

Мать: Тимохина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Афанасьев Евгений Борисович

Отец ребёнка: Афанасьев Борис Алексеевич

Бракосочетание
03.03.1951

Муж: Афанасьев Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
07.11.1955

Сын: Афанасьев Александр Борисович

Отец ребёнка: Афанасьев Борис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Борис Алексеевич

Смерть
02.07.2019
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