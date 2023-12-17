Клопова Ксенья (Аксинья) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клопов Владимир Арсентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1966
Сын: Клопов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Клопов Владимир Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно