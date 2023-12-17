Клопова Ксенья (Аксинья) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопова Ксенья (Аксинья) Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клопов Владимир Арсентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1966

Сын: Клопов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Клопов Владимир Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопов Владимир Арсентьевич

Смерть
Неизвестно
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