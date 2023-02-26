Грозовенко Тарас Ефимович
Место рожденияУкраинская ССР, Одесская обл., Чернянский р-н
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Грозовенко Ефимий
Украинская ССР, Одесская обл., Чернянский р-н
Пропал без вести (военное)
19.10.1944
пропал без вести
Военная служба
19.10.1944
пропал без вести
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грозовенко Ефимия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грозовенко Ефимия Иосифовна
Смерть
Неизвестно