Грозовенко Тарас Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грозовенко Тарас Ефимович

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Место рождения

Украинская ССР, Одесская обл., Чернянский р-н

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Грозовенко Ефимий

Мать: Грозовенко Ирина Павловна

Украинская ССР, Одесская обл., Чернянский р-н
Пропал без вести (военное)
19.10.1944
пропал без вести
Военная служба
19.10.1944
пропал без вести
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грозовенко Ефимия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грозовенко Ефимия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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