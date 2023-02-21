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Файзуллин Алмаз Галимзянович
Файзуллин Алмаз Галимзянович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1972
Пол
Мужской
Отец
Файзуллин Галимзян Файзуллинович
1927 г.р.
Мать
Мухаметьянова Рауза Габтельхаковна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1972
Отец:
Файзуллин Галимзян Файзуллинович
Мать:
Мухаметьянова Рауза Габтельхаковна
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