Колчанов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчанов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
24.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Колчанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кировская область, посёлок Мирный