Колчанов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчанов Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчанов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Александра Григорьевна

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Александра Григорьевна

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Колчанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кировская область, посёлок Мирный
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