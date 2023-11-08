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Эктов Николай Михайлович

Место рождения

Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Короваино

Дата рождения

1905

Дата смерти

09.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Короваино
Рождение ребёнка
07.02.1930

Дочь: Калачикова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична

Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапович Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эктов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эктов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эктов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эктова Пелагея Ильинична

Военная служба
Неизвестно
82 сп 33 сд|штаб 33 сд
красноармеец|рядовой
Смерть
09.01.1942
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