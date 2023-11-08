Эктов Николай Михайлович
Место рожденияТамбовская обл., Инжавинский р-н, с. Короваино
Дата рождения1905
Дата смерти09.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1930
Дочь: Калачикова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична
Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапович Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эктов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эктов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эктов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Эктова Пелагея Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эктова Пелагея Ильинична
Военная служба
Неизвестно
82 сп 33 сд|штаб 33 сд
красноармеец|рядовой
Смерть
09.01.1942