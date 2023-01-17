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Климук Андрей Иванович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

04.07.1864 ст.

Дата смерти

03.06.1934

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Климук Василий Андреевич

Мать ребёнка: Климук Евфимия известно

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Климук Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Климук Евфимия известно

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.

Сын: Климук Николай Андреевич

Мать ребёнка: Климук Евфимия известно

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
08.06.1906 ст.

Жена: Климук Евфимия известно

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
03.06.1934
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Причина смерти: старость
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