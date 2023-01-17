Климук Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения04.07.1864 ст.
Дата смерти03.06.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Мать ребёнка: Климук Евфимия известно
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Климук Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Климук Евфимия известно
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Климук Евфимия известно
Бракосочетание
08.06.1906 ст.
Жена: Климук Евфимия известно
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1934
Причина смерти: старость