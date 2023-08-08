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Смирнов СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Смирнов СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1971
Пол
Мужской
Отец
Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1933 г.р.
Мать
Смирнова (Корелова) ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1971
Отец:
Смирнов НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать:
Смирнова ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
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