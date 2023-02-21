Половникова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Половников Евдоким Петров

Отец ребёнка: Половников Петр Федоров

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Половников Петр Федоров

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Половников Павел Петров

Отец ребёнка: Половников Петр Федоров

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Половников Федор Петров

Отец ребёнка: Половников Петр Федоров

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Половников Петр Федоров

Смерть
Неизвестно
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