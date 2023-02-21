Половникова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Половников Евдоким Петров
Отец ребёнка: Половников Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Половников Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Половников Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Половников Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Половников Петр Федоров
Смерть
Неизвестно