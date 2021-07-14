Елагина ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1958

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958

Отец: Чуносов ВИКТОР

Мать: Шарова ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
02.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
14.07.2021

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