Елагина ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1958
Дата смерти14.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958
Отец: Чуносов ВИКТОР
Мать: Шарова ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
02.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
14.07.2021