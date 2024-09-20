Качина Арина (Ирина) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти30.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Качин Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.08.1909
Сын: Качин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич
д. Алешкино, Кежемского района
Рождение ребёнка
19.10.1911
Дочь: Попова Афанасия Матвеевна
Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич
д. Алешкино Кежемского района Красноярского края
Рождение ребёнка
18.01.1914
Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич
д. Алешкино, Кежемского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
08.03.1916
Дочь: Сизых Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич
Кежемский район Красноярского края
Рождение ребёнка
20.12.1924
Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич
Кежемский район
Смерть
30.07.1957
Болтурино, Кежемский район Красноярского края