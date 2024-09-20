Качина Арина (Ирина) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Арина (Ирина) Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

30.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Качин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Качин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич

д. Алешкино, Кежемского района
Рождение ребёнка
19.10.1911

Дочь: Попова Афанасия Матвеевна

Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич

д. Алешкино Кежемского района Красноярского края
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Качин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич

д. Алешкино, Кежемского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
08.03.1916

Дочь: Сизых Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич

Кежемский район Красноярского края
Рождение ребёнка
20.12.1924

Сын: Качин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Качин Матвей Дмитриевич

Кежемский район
Смерть
30.07.1957
Болтурино, Кежемский район Красноярского края

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