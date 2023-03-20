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Ефросинья Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

03.06.1841

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Вяроева Екатерина

Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вяроев Илья Ефимов

Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров

Рождение ребёнка
1805

Сын: Вяриев Егор Ефимов

Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Вяроев Иван Ефимов

Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров

Рождение ребёнка
1818

Сын: Вяроев Василий Ефимов

Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяроев Ефим Федоров

Смерть
03.06.1841
Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1841 г
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