Ефросинья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти03.06.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Вяроева Екатерина
Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Вяроев Илья Ефимов
Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров
Рождение ребёнка
1805
Сын: Вяриев Егор Ефимов
Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Вяроев Иван Ефимов
Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Вяроев Ефим Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вяроев Ефим Федоров
Смерть
03.06.1841
Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1841 г