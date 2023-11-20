Парфёнова (Воронцова) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфёнова (Воронцова) Ирина Юрьевна

Парфёнова (Воронцова) Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Александр Леонидович

Рождение ребёнка
07.12.1992

Сын: Парфёнов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Парфёнов Александр Леонидович

Рождение ребёнка
05.07.1994

Сын: Парфёнов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Парфёнов Александр Леонидович

Рождение ребёнка
14.07.2011

Дочь: Парфёнова София Александровна

Отец ребёнка: Парфёнов Александр Леонидович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.