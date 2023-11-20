Парфёнова (Воронцова) Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1992
Сын: Парфёнов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Парфёнов Александр Леонидович
Рождение ребёнка
05.07.1994
Сын: Парфёнов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Парфёнов Александр Леонидович
Рождение ребёнка
14.07.2011
Дочь: Парфёнова София Александровна
Отец ребёнка: Парфёнов Александр Леонидович