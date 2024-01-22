(Сидорова) Ефимия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Ефимия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1788

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Михаил Младший

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Сидорова) Настасья Михайловна (Младший)

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Младший

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сидоров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Младший

Рождение ребёнка
01.01.1815

Дочь: (Сидорова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Младший

Рождение ребёнка
01.01.1822

Дочь: (Сидорова) Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Младший

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