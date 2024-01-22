(Сидорова) Ефимия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Сидорова) Настасья Михайловна (Младший)
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Младший
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сидоров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Младший
Рождение ребёнка
01.01.1815
Дочь: (Сидорова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Младший
Рождение ребёнка
01.01.1822
Дочь: (Сидорова) Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Младший