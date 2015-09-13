Ли Дэниэль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ли Дэниэль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2015

Отец: Хон Александр

Мать: Эм Наталья Романовна

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